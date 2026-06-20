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Общество

Очки с камерой под видом обычных пытались пронести в колонию Тараза

Очки, стол, камера , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 15:35 Фото: polisia.kz
В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом очков, сообщает Zakon.kz.

19 июня сотрудники учреждения №59 Тараза совместно с личным составом контрольно-пропускной группы воинской части ВЧ-5513 провели досмотр личных вещей казахстанца, прибывшего для краткосрочного свидания.

Во время досмотра среди личных вещей посетителя находилось запрещенное к проносу на территорию учреждения техническое устройство. Предмет был замаскирован под обычные черные очки, однако фактически представлял собой устройство, оснащенное средствами скрытой аудио- и видеозаписи.

"Перед началом досмотровых мероприятий гражданину в установленном порядке было разъяснено требование о добровольной сдаче запрещенных предметов и технических средств, однако указанное требование выполнено не было", – рассказали в полиции.

По данному факту материалы зарегистрированы в установленном законодательством порядке, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Информация также доведена до сведения уполномоченных государственных органов. Собранные материалы направлены в суд для дачи правовой оценки.

В учреждении №63 Павлодарской области сотрудники пресекли необычную попытку передачи осужденному мобильного телефона. Запрещенный предмет обнаружили во время проверки посылки.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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