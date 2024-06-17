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Законодательство РК

Полиция Астаны расследует избиение девушки на улице

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 16:53 Фото: pexels
В Астане на видео попало очередное нападение на девушку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина на улице около машины таскает ее за волосы, бьет по голове, пытается пнуть. А потом уезжает.

В пресс-службе ДП Астаны прокомментировали инцидент. Оказалось, что жертвой рукоприкладства стала гражданская супруга мужчины.

"По факту причинения телесных повреждений гр. А. Ш. своей сожительнице начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", – сообщили в полиции.

Там напомнили, что 16 июня вступили в силу изменения в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где в том числе криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Их составы перенесены из Кодекса об административных правонарушений в Уголовный кодекс РК.

Утром 17 июня стало известно, что полиция Атырау разыскивает мужчину, напавшего в подъезде на свою гражданскую жену и нанесшего ей несколько ножевых ранений.

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