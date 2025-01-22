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Происшествия

Сидел на решетке для кондиционера: подробности спасения мужчины в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы на видео попала попытка суицида, предотвращенная полицейскими, сообщает Zakon.kz.

Патрульные спасли жизнь 32-летнему мужчине. На распространенных в соцсетях кадрах видно, что он сидел за окном на решетке для кондиционера. Все происходило на 14-м этаже.

"В 22:40 поступил вызов о том, что неизвестный намеревается прыгнуть с многоэтажного здания. К месту происшествия незамедлительно выехали два патрульных экипажа. Информация подтвердилась: в отсеке для кондиционера сидел мужчина и угрожал свести счеты с жизнью. Старший лейтенант полиции Нуржан Тоганбаев вел переговоры с ним из окна соседней квартиры, тем самым выигрывая для нас время. В это время, при содействии сотрудников ЧС, я и мои коллеги – Айдос Саркулов и Айбар Байжигитов – вскрыли дверь. Затем, не включая свет, тихо подошли к мужчине, находящемуся за окном. Мы крепко схватили его и затащили обратно в квартиру", – рассказал детали спасательной операции инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Рустам Кадырбаев.

Отчаявшимся мужчиной оказался житель этого же жилого комплекса. Установлено, что он несколько дней жил в арендованной посуточно квартире.

По одной из версий, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Бригада врачей оказала ему первую медицинскую помощь. Другие обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции.

21 января 2025 года стало известно, что в Астане в стрелковом клубе парень, пришедший потренироваться, выстрелил себе в голову.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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