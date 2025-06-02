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Общество

В Актау бесплатная раздача мороженого закончилась хаосом и давкой

мороженное, давка, Актау , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 00:07 Фото: pixabay
Власти города Актау оштрафовали местную предпринимательницу за организацию несанкционированной благотворительной акции, приуроченной ко Дню защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 июня телеканал "КТК", женщина организовала бесплатную раздачу мороженого для детей, однако акция привлекла значительно больше людей, чем ожидалось, что привело к нарушению общественного порядка. В толпе возникла давка, в результате которой несколько детей временно потерялись. На место была вызвана полиция.

Организатору назначен штраф в размере около 80 тыс. тенге за проведение массового мероприятия без уведомления местных исполнительных органов.

Аналогичная ситуация в этот день произошла и в Шымкенте, где из-за наплыва людей мороженое начали разбрасывать в толпу, чтобы избежать хаоса.


В акимате напомнили, что любые массовые мероприятия, включая благотворительные акции и раздачу продуктов, должны предварительно согласовываться с местными органами власти в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане произошла давка у мечети во время раздачи бесплатной еды в Кадыр тун. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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