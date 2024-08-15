475 человек в Костанайской области пострадали от нападения кошек ​

Фото: pixabay

В Костанайской области за антирабической помощью обратилось 1754 человек. Это процедура, предусматривающая профилактику от бешенства при контакте с потенциально зараженными животными. Среди них были кошки, сообщает Zakon.kz.

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