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475 человек в Костанайской области пострадали от нападения кошек ​

Нападение кошки на человека, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 02:45 Фото: pixabay
В Костанайской области за антирабической помощью обратилось 1754 человек. Это процедура, предусматривающая профилактику от бешенства при контакте с потенциально зараженными животными. Среди них были кошки, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, которую изданию предоставил областной департамент санэпидконтроля, большинство – 1692 человек – пострадали от домашних животных.

  • собаки – 1201 случай;
  • кошки – 475 инцидентов;
  • домашний скот –16 случаев;
  • дикие животные – 62 эпизода;
  • бродячие животные – 792 инцидента.

У 740 пострадавших укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).

Все это данные за семь месяцев 2024 года.

В департаменте санэпидконтроля предупредили, что медицинская помощь и вакцинация от бешенства проводится бесплатно.

Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи.

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