475 человек в Костанайской области пострадали от нападения кошек
Фото: pixabay
В Костанайской области за антирабической помощью обратилось 1754 человек. Это процедура, предусматривающая профилактику от бешенства при контакте с потенциально зараженными животными. Среди них были кошки, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, которую изданию предоставил областной департамент санэпидконтроля, большинство – 1692 человек – пострадали от домашних животных.
- собаки – 1201 случай;
- кошки – 475 инцидентов;
- домашний скот –16 случаев;
- дикие животные – 62 эпизода;
- бродячие животные – 792 инцидента.
У 740 пострадавших укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).
Все это данные за семь месяцев 2024 года.
В департаменте санэпидконтроля предупредили, что медицинская помощь и вакцинация от бешенства проводится бесплатно.
Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО
Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области
зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании
медицинской помощи.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript