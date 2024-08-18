Вдвое выросло число пострадавших во время пожара на колесе обозрения в Германии

Число пострадавших во время пожара на колесе обозрения неподалеку от немецкого города Лейпцига выросло с 30 до 65 человек, 16 из них госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство DPA со ссылкой на местную полицию, четыре человека получили ожоги и один – травмы. Также отмечается, что среди пострадавших четверо полицейских.

Изначально огонь вспыхнул в одной из кабинок колеса обозрения, а потом пламя распространилось на остальные. Причина пожара до сих пор не установлена. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 17 августа во время проведения ежегодного музыкального фестиваля 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии.

