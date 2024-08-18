30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии

30 человек пострадали в результате пожара 17 августа на колесе обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, пожар случился субботним вечером. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем – вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.

По последним данным, более 30 человек пострадали, в том числе четверо полицейских. Также сообщается, что двое посетителей аттракциона получили серьезные травмы.

Пожар потушили оперативно. О причинах возгорания пока ничего не известно.





16 июня 2024 года на аттракционе в США 28 человек застряли на высоте около 30 метров. Вверх ногами они провели несколько минут.