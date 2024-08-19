Пьяный водитель "припарковался" на клумбе в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и заехал на клумбу кольцевого движения, сообщает Zakon.kz.

Необычное ДТП произошло вечером 18 августа 2024 года. Сотрудники полиции установили, что водитель был пьян. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шығыс Сақшылары (@eastkazpolice) "На нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Ему грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления автомобилем на срок до семи лет". Пресс-служба ДП ВКО Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает всем водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и избегать алкогольного опьянения за рулем. Ранее сообщалось, что мопедист разбился насмерть в Алматы. По факту ДТП отделом полиции при УП Медеуского района проводится расследование.

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