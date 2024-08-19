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Пьяный водитель "припарковался" на клумбе в Усть-Каменогорске

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и заехал на клумбу кольцевого движения, сообщает Zakon.kz.

Необычное ДТП произошло вечером 18 августа 2024 года. Сотрудники полиции установили, что водитель был пьян.

"На нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Ему грозит административный арест на 20 суток и лишение права управления автомобилем на срок до семи лет".Пресс-служба ДП ВКО

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает всем водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и избегать алкогольного опьянения за рулем.

Ранее сообщалось, что мопедист разбился насмерть в Алматы. По факту ДТП отделом полиции при УП Медеуского района проводится расследование.

Даяна Рахатовна
ДТП Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Водители
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