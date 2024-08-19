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На побережье Каспийского моря горит камыш

тлеет камыш на Каспийском побережье, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:50 Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС Казахстана борются с возгоранием в Атырауской области. На данный момент загорание камыша локализовано, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали спасатели, тление камышитовой растительности на предварительной площади 7 га происходит в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай в труднодоступной болотистой местности на побережье Каспийского моря.

"Для тушения загорания задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. На данный момент осуществлено 18 сбросов воды. А также силами МЧС проводится тушение в пешем порядке".МЧС РК

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Накануне пожарные тушили возгорание в зоне отдыха в Жетысуской области. В селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха.

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МЧС РК Атырауская область 2024 год Пожары Каспийское море
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