Пожарные области Жетысу тушат возгорание в зоне отдыха
Фото: Zakon.kz
На территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован на предварительной площади 280 кв. м.
27 человек заблаговременно эвакуировались.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в
возрасте 17-21 год проходила маршрут "Японская дорога", но ближе к
вечеру заблудилась и оказалась у бурной реки.
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