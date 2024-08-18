Пожарные области Жетысу тушат возгорание в зоне отдыха

На территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован на предварительной площади 280 кв. м.

27 человек заблаговременно эвакуировались.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в возрасте 17-21 год проходила маршрут "Японская дорога", но ближе к вечеру заблудилась и оказалась у бурной реки.

