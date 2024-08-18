Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пожарные области Жетысу тушат возгорание в зоне отдыха

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 08:53 Фото: Zakon.kz
На территории зоны отдыха в селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар локализован на предварительной площади 280 кв. м.

27 человек заблаговременно эвакуировались.

Пожар в зоне отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 08:53

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Большом Алматинском ущелье группа из четырех молодых людей в возрасте 17-21 год проходила маршрут "Японская дорога", но ближе к вечеру заблудилась и оказалась у бурной реки.

Читайте также

мужчине потребовалась помощь в горах Алматы
Еще одному мужчине потребовалась помощь в горах Алматы
автомобиль сгорел
Автомобиль вспыхнул в Атырауской области
Спасатели рассказали о смертельном случае на Капчагайском водохранилище
Стали известны подробности смертельного случая на Капчагайском водохранилище
Аксинья Титова
Жетысуская область МЧС РК 2024 год Пожары Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
самолет, Астана
Аэропорт Астаны закрыли из-за экстренной посадки самолета из Токио
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
86-летний Андрей Кончаловский признался в сильных чувствах к Юлии Высоцкой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: