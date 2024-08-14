В Семее родители школьников обеспокоены неудобствами возле школы №12

В городе Семей жители ул. Целинная в районе пос. Восточный обеспокоены отсутствием освещения и тротуаров возле близлежащей школы, сообщает Zakon.kz.

Для решения многомесячных проблем они обратились в администрацию городского Telegram-канала ABAI NEWS. Так оказалось, что в прошлом году там проложили долгожданный асфальт, установили дорожные знаки, не провели освещение.

Отсутствие освещения, фото: Telegram/ABAI NEWS

Пять месяцев назад демонтировали старые столбы и установили новые. Обещали, что сделают освещение, но с тех пор никаких сдвигов.

"Это главная улица, которая ведет к школе №12. На носу уже учеба. Представляете, в какой темноте дети будут идти со школы со второй смены?" – задается вопросом один из обеспокоенных родителей школьников.

Как оказалось, помимо освещения еще нет тротуаров. Пешеходы вынуждены передвигаться по дороге, подвергая себя и детей опасности.

Отсутствие тротуаров, фото: Telegram/ABAI NEWS

Накануне на пересечении улиц Бозтаева – Первомайская в городе Семей произошел наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм.