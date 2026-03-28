Происшествия

Ночные гонки в Астане попали на видео: водителей элитных авто арестовали на 10 суток

Гонки в Астане решение суда, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 19:15 Фото: скриншот видео
Двое водителей, устроивших ночные гонки по центральным улицам Астаны, получили более суровое наказание вместо ранее выписанных штрафов. Суд признал их действия мелким хулиганством и назначил каждому по 10 суток ареста, передает Zakon.kz.

По данным представителей Фемиды, резонансный инцидент, активно обсуждавшийся в социальных сетях, произошел около полуночи 24 марта на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Атасу.

Согласно материалам дела, водитель Lexus LX 600 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на высокой скорости пересек перекресток, а следовавший за ним водитель BMW 530 совершил аналогичные противоправные действия.

"Действия привлеченных лиц носили откровенно демонстративный и агрессивный характер, сопровождались грубым нарушением правил дорожного движения и создавали реальную угрозу жизни и здоровью пешеходов, и других участников дорожного движения. Указанное поведение свидетельствует о явном пренебрежении к общественному порядку и нормам поведения в обществе". Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны

Суд квалифицировал действия лихачей по статье "Мелкое хулиганство". При вынесении решения учитывался внушительный "послужной список" фигурантов: водитель Lexus ранее привлекалась к ответственности за нарушения ПДД более 50 раз, а владелец BMW – свыше 15 раз.

В итоге М. и Т. были признаны виновными, и в качестве наказания им назначили административный арест сроком на 10 суток. Резонанс вокруг этой истории возник после публикации в соцсети Threads, где очевидец детально описал опасные маневры на ночной трассе.

Хотя изначально полиция ограничилась лишь штрафами за проезд на красный свет и несоблюдение разметки, в судебном порядке мера пресечения была ужесточена.

"При определении меры административного взыскания, суд учел степень и характер правонарушения, а именно, что М и Т. агрессивно управляли т/с в ночное время на центральной улице столицы, проехав на запрещающий сигнал светофора, создали угрозу безопасности окружающим, личность правонарушителей которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД, с целью их перевоспитания и достижения справедливости поскольку наказание в виде ареста окажет должное воздействие и будет способствовать предупреждению новых правонарушений", – говорится в сообщении суда.

На данный момент постановления суда еще не вступили в законную силу.

Чуть ранее мы рассказывали, что лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы. Чем закончились безумные гонки, можно узнать по этой ссылке.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
