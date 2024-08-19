Пьяный лодочник едва не утонул в Павлодарской области

19 августа сотрудники спасательного подразделения областного ДЧС обнаружили тонущего мужчину, сообщает Zakon.kz.

37-летнего мужчину увидели при осмотре русла реки Усолка. По данным пресс-службы МЧС страны, он по неосторожности выпал из своей лодки.

Спасатели оперативно доставили его на берег. Оказалось, что мужчина был в алкогольном опьянении, но в медицинской помощи не нуждался. При этом лодочник был в спасательном жилете, но без пристегнутых ремней.

Фото: пресс-служба МЧС РК

А полицейские Павлодарской области проинформировали о расследовании факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть жителя города Павлодара.