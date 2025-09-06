#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
Происшествия

Вертолет тушит горение камыша в Алматинской области

Вертолет тушит горение камыша в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 16:10 Фото: pixabay
6 сентября 2025 года в Алматинской области загорелся камыш, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматинской области рассказали, что возгорание произошло в селе Алмалыбак Карасайского района.

"В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС РК. К этому часу воздушным судном выполнено пять сбросов воды".ДЧС Алматинской области

Пожарные отметили, что работы по ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

Двое казахстанцев сняли на видео спасение людей во время пожара в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Двое полицейских погибли при ДТП в Северном Казахстане
Происшествия
14:26, Сегодня
Двое полицейских погибли при ДТП в Северном Казахстане
Автоледи врезалась в стену многоэтажки в Усть-Каменогорске
Происшествия
14:19, Сегодня
Автоледи врезалась в стену многоэтажки в Усть-Каменогорске
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Происшествия
13:18, Сегодня
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: