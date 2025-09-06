Вертолет тушит горение камыша в Алматинской области

6 сентября 2025 года в Алматинской области загорелся камыш, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Алматинской области рассказали, что возгорание произошло в селе Алмалыбак Карасайского района.

"В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области и города Алматы, а также вертолет с водосливным устройством "Казавиаспас" МЧС РК. К этому часу воздушным судном выполнено пять сбросов воды". ДЧС Алматинской области

Пожарные отметили, что работы по ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

