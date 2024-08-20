Спасатели МЧС потушили пожар в ресторане Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

20 августа 2024 года в Бостандыкском районе Алматы, в ресторане с террасой произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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