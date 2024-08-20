Спасатели МЧС потушили пожар в ресторане Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 августа 2024 года в Бостандыкском районе Алматы, в ресторане с террасой произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, загорание произошло на уровне 2-го этажа.
Силами ДЧС вынесено 6 газовых баллонов объемом 50 л. На площади 350 кв.м пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Причина происшествия устанавливается.
В связи с инцидентом, МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа пожарные ликвидировали в Кокшетау сразу два пожара.
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