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Из-за жалоб горожан в Петропавловске оштрафовали круглосуточный автосервис

Технический осмотр машины, автомобиля, техосмотр, ремонт машины, СТО, работники, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 03:17 Фото: pexels
Полицейские города Петропавловска отреагировали на жалобу горожан и оштрафовали шумный автосервис, расположенной рядом с жилыми домами, сообщает Zakon.kz.

Как передает информагентство "Петропавловск.news", помимо производственных шумов, горожане зафиксировали громкую музыку в ночное время. Работник автосервиса, допустивший правонарушение, привлечен к ответственности.

"Помимо этого полицейские проведут дополнительные профилактические беседы с другими работниками и руководством заведения по недопущению нарушений тишины в ночное время", – говорится в публикации.

В полиции напомнили, что для реагирования на правонарушения и преступления можно:

  • публиковать информацию в социальных сетях;
  • незамедлительно обращаться в полицию через мобильное приложение;
  • звонить на номер "102" с указанием локации, даты и времени правонарушения.

Также в Северо-Казахстанской области прошли очередные экологические мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан".

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