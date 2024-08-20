Из-за жалоб горожан в Петропавловске оштрафовали круглосуточный автосервис

Полицейские города Петропавловска отреагировали на жалобу горожан и оштрафовали шумный автосервис, расположенной рядом с жилыми домами, сообщает Zakon.kz.

Как передает информагентство "Петропавловск.news", помимо производственных шумов, горожане зафиксировали громкую музыку в ночное время. Работник автосервиса, допустивший правонарушение, привлечен к ответственности.

"Помимо этого полицейские проведут дополнительные профилактические беседы с другими работниками и руководством заведения по недопущению нарушений тишины в ночное время", – говорится в публикации.

В полиции напомнили, что для реагирования на правонарушения и преступления можно:

публиковать информацию в социальных сетях;

незамедлительно обращаться в полицию через мобильное приложение;

звонить на номер "102" с указанием локации, даты и времени правонарушения.

Также в Северо-Казахстанской области прошли очередные экологические мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан".