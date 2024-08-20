Из-за жалоб горожан в Петропавловске оштрафовали круглосуточный автосервис
Фото: pexels
Полицейские города Петропавловска отреагировали на жалобу горожан и оштрафовали шумный автосервис, расположенной рядом с жилыми домами, сообщает Zakon.kz.
Как передает информагентство "Петропавловск.news", помимо производственных шумов, горожане зафиксировали громкую музыку в ночное время. Работник автосервиса, допустивший правонарушение, привлечен к ответственности.
"Помимо этого полицейские проведут дополнительные профилактические беседы с другими работниками и руководством заведения по недопущению нарушений тишины в ночное время", – говорится в публикации.
В полиции напомнили, что для реагирования на правонарушения и преступления можно:
- публиковать информацию в социальных сетях;
- незамедлительно обращаться в полицию через мобильное приложение;
- звонить на номер "102" с указанием локации, даты и времени правонарушения.
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