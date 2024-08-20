В СКО прошли очередные экологические мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан"

Уборка территорий в рамках инициированной главой государства республиканской программы "Таза Қазақстан" прошла в Северо-Казахстанской области.

В очередном экомероприятии приняли участие представители органов власти, молодежь, волонтеры, жители, работники бюджетных сфер, общественники, инициативные горожане.

В Петропавловске прошла экологическая акция "Наше решение – меньше загрязнения!". Молодежь на Арбате областного центра предложила горожанам обменять полиэтиленовые пакеты на бумажные. Тем самым пытаясь узнать, готовы ли они решать экологические вопросы республики уже сегодня.

Фото: акимат СКО

Быстро и незаметно полиэтиленовые пакеты стали неотъемлемой частью быта. В них носят и хранят продукты, выкидывают бытовые отходы.

Ежедневно пакеты и пластиковая упаковка тоннами вывозятся на мусорные полигоны. В земле они могут пролежать сотни лет и не разлагаться. Ученые-экологи со всего мира уже давно бьют по этому поводу тревогу.

"Сегодня в рамках программы "Таза Казахстан" мы решили рассказать и напомнить, что полиэтиленовые пакеты разлагаются около сотни лет. Причиняемый ими экологический ущерб огромен. Полиэтиленовые пакеты уносятся ветром, забивают сточные каналы, попадают в общественные водные пути, реки, озера, а также разлетаются в районе мусорных баков и попадают на территорию жилых домов. Мы, молодежь области, не можем остаться от данной проблемы в стороне"‎, – рассказала руководитель фронт-офиса волонтерства Анастасия Волкова.

Фото: акимат СКО

Как оказалось, горожане акцию поддерживают и готовы отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Участие в полезной акции приняли около 50 человек.

Кроме того, в областном центре прошла экологическая акция в сквере жертв ядерных катастроф. Порядка 100 человек, вооружившись граблями и вениками, вышли сделать сквер чище. Это молодежь, волонтеры из числа рабочей и студенческой молодежи, студенты и жители. Участники привели в порядок место, где отдыхают горожане. В течение нескольких часов собрали мусор, сухие ветки и убрали скошенную траву. Скверы становятся излюбленным местом отдыха горожан. Организатором мероприятий выступил областной Молодежный ресурсный центр совместно с волонтерскими организациями. По инициативе молодежи города и районов области под руководством областного ресурсного центра на постоянной основе проводятся различного формата экологические акции, что воспитывает экологическую культуру и бережное отношение к родному краю у молодого поколения.

Фото: акимат СКО

"‎⁠Инициированная нашим президентом программа "Таза Казахстан" стала традицией для нас, мы выходим на все экологические мероприятия, участвуем постоянно, стараемся показать пример, прививаем культуру, помогаем городу соблюдать чистоту. Считаем необходимым на постоянной основе проводить мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе. Призываем присоединиться и поддержать программу всех жителей нашей области"‎, – рассказала волонтер Анель Досанова.

Работа кипела и в микрорайонах областного центра, которые весной были подтоплены. Там разбирают ветхое жилье, восстанавливают дома, которые пригодны для дальнейшего проживания.

Напомним, что в областном центре развернуто 11 оперативных штабов, за каждым из которых закреплено по пять механизированных бригад. Мехбригады восстанавливают поврежденное имущество, делают ремонт пострадавших домов, очищают от мусора улицы и придворовые территории.

Экологические мероприятия прошли во всех населенных пунктах области.

Фото: акимат СКО

С начала акции около 142,7 тыс. североказахстанцев вышли на очистку территорий. Очищаются береговые зоны, высаживаются деревья. Всего благоустроено 211 скверов и парков, вывезено 141,5 тыс. тонн мусора, посажено более 32,5 тыс. деревьев и более 3,2 тыс. кустарников.

Республиканская программа "Таза Қазақстан" помогает вовлечь жителей региона в экологические инициативы, жители области прививают экологические привычки, повышают уровень бережного отношения к окружающей среде.