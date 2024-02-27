Крупный пожар произошел в автосервисе в Петропавловске

В Петропавловске произошло загорание автосервиса "Айман", сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, на месте работают 64 человека личного состава и 14 единиц техники ДЧС СКО.

"Пожар локализован в 00:07. Предварительная площадь пожара 370 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения из здания СТО эвакуировано шесть автомобилей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте развернут штаб тушения пожара, в его работе участвуют начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев и начальник службы пожаротушения Нурлан Нукишев.

26 февраля сообщалось о другом пожаре. В Караганде на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко" произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха.