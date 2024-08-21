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Известного боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании

Боксера Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:14 Фото: Instagram/zhankoshturarov
В соцсетях появилась информация о том, что казахстанского боксера Жанкоша Турарова подозревают в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Утром 21 августа 2024 года в соцсетях опубликовали информацию о том, что 19 августа около 23:00 в УП Ауэзовского района поступило сообщение, что в мкр. 5 произошло изнасилование. Прибывшие на место сотрудники полиции приняли заявление от женщины о том, что ее изнасиловал Жанкош Тураров. Принимаются меры к его задержанию. 

В ДП Алматы прокомментировали информацию.

"В связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия", – сказано в сообщении пресс-службы Департамента полиции Алматы.

33-летний Жанкош Тураров является профессиональным боксером. С 21 марта 2023 года – чемпион мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе.

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