Жена боксера Жанкоша Турарова прервала молчание после обвинений мужа в изнасиловании

Вслед за супругом – известным казахстанским боксером Жанкошем Тураровым – Клара Иса в социальных сетях отреагировала на обвинения в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 21 августа 2024 года, в Instagram-Stories она отметила, что у них все хорошо, и призвала не переживать за их семью.

Фото: Instagram/klarita_os

"С ночи названивают и спрашивают, как наши дела, те "подруги и знакомые", которые ранее не могли найти время, чтобы ответить на звонок. Все хорошо, не переживайте. Что только не говорят о тех, кто ходит на виду у народа", – написала Клара Иса.

21 августа 2024 года стало известно, что Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании. После поступившего в полицию заявления возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза. Позднее боксер заявил, что информация является ложной и что он "намерен подать в суд даже на прессу за распространение ложной недостоверной информации".

33-летний Жанкош Тураров является профессиональным боксером. С 21 марта 2023 года – чемпион мира по боксу по версии IBO в первом полусреднем весе.