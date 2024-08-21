Не доехали до мясокомбината: фура с коровами опрокинулась в Костанайском районе

Вечером 21 августа на 26 километре дороги Костанай – Мамлютка опрокинулась фура, которая перевозила коров из Северо-Казахстанской области на мясокомбинат в поселке Заречное, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Костанайской области, 34-летний водитель грузового Volvo не справился с управлением и машина сорвалась в кювет.

"В грузовике находились 23 коровы. Несколько из них получили травмы. Сам водитель не пострадал", – сообщили в департаменте.

Фото: ДП Костанайской области

Для погрузки животных обратно в грузовик пришлось вызывать манипулятор. Полицейские намерены сопроводить коров до пункта назначения. Действиям водителя после выяснения обстоятельств происшествия дадут правовую оценку.

В Астане спасатели помогли попавшему в беду котенку, который 18 августа застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания.