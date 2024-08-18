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В Астане спасатели помогли попавшему в беду котенку

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 19:09 Фото: скриншот видео
18 августа в столичном районе Алматы котенок застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания. Люди, услышав громкое мяуканье, обратились за помощью к сотрудникам МЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия.


Ранее сообщалось, что на видео попало спасение котенка в Усть-Каменогорске.

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