В Астане спасатели помогли попавшему в беду котенку
Фото: скриншот видео
18 августа в столичном районе Алматы котенок застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания. Люди, услышав громкое мяуканье, обратились за помощью к сотрудникам МЧС, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели добрались до места происшествия, благополучно освободили животное с помощью шанцевых инструментов и вручили его неравнодушному свидетелю происшествия.
Ранее сообщалось, что на видео попало спасение котенка в Усть-Каменогорске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript