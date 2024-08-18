В Астане спасатели помогли попавшему в беду котенку

Фото: скриншот видео

18 августа в столичном районе Алматы котенок застрял за облицовкой стены здания одной из точек общественного питания. Люди, услышав громкое мяуканье, обратились за помощью к сотрудникам МЧС, сообщает Zakon.kz.

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