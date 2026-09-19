Фура с почти 200 свиньями опрокинулась близ Темиртау

19 сентября 2026 года близ Темиртау опрокинулась фура, перевозившая около 200 свиней, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях делятся видео курьезного ДТП, в котором у трассы на боку лежит большегруз, а рядом беззаботно на лугу ходят свиньи. Очевидцы отмечают, что ДТП произошло близ Темиртау.

Видео мгновенно набрало большие просмотры и комментарии:

Не халяльный ДТП.

Когда судьба дала второй шанс.

Свобода.

Побег из грузовика.

Вот только приезжали минут 30 назад, жалко животных, многие лежат. Надеюсь, с водителем все в порядке, но скорая стояла.

Инцидент прокомментировали в ДП Карагандинской области. Сообщается, что 19 сентября около 09:00 на 188-м км автодороги Астана – Караганда, в районе путепровода города Темиртау, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Scania с прицепом.

"По предварительным данным, 39-летний водитель, следуя на автомобиле Scania, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Грузовик осуществлял перевозку 193 голов свиней по маршруту Кокшетау – Ташкент. В результате ДТП животные выбрались за пределы проезжей части и находятся в степной местности. Пострадавших среди людей нет". ДП Карагандинской области

На месте происшествия принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также недопущению возникновения дополнительных рисков. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

18 сентября 2026 года на 52-м километре автодороги Семей – Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием животного.