Бывший директор КазГПЗ лишился свободы

Приговор в отношении Болата Байшуакова оглашен судом Жанаозенского района Мангистауской области.

Судебный акт в законную силу не вступил.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – добавили в Антикоррупционной службе.