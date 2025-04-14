Бывший директор КазГПЗ лишился свободы
Фото: Zakon.kz
Осужден бывший директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (КазГПЗ) Болат Байшуаков. Об этом 14 апреля 2025 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
Приговор в отношении Болата Байшуакова оглашен судом Жанаозенского района Мангистауской области.
"Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств. Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Антикора в понедельник.
Судебный акт в законную силу не вступил.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – добавили в Антикоррупционной службе.
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