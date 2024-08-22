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Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 10:15 Фото: Zakon.kz
Мошенники направили свои схемы в сторону Антикоррупционной службы: рассылают сообщения казахстанцам от ее имени, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа 2024 года сообщили в самом Антикоре.

"Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора", – поделились в ведомстве.

Казахстанцев просят не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

"В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", – обратились в Антикоре.

Отметим, что сегодня, 22 августа, стало известно еще об одном видео мошенничества: продажа несуществующих авиабилетов.

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Ирина Капитанова
Антикор Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество
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