Антикор обратился с предупреждением к казахстанцам

Мошенники направили свои схемы в сторону Антикоррупционной службы: рассылают сообщения казахстанцам от ее имени, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа 2024 года сообщили в самом Антикоре.

"Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора", – поделились в ведомстве.

Казахстанцев просят не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.

"В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", – обратились в Антикоре.

Отметим, что сегодня, 22 августа, стало известно еще об одном видео мошенничества: продажа несуществующих авиабилетов.