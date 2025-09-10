#АЭС в Казахстане
Происшествия

13 млн тенге отобрал у алматинца спортивный грабитель около обменного пункта

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:16 Фото: Zakon.kz
В Алматы около обменного пункта на проспекте Толе би произошел грабеж, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 сентября рассказали, что неизвестный мужчина открыто украл у жителя города 13 миллионов тенге. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Алмалинского района установили и задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Алматы.

"При обыске по месту его проживания изъяты денежные средства, одежда, совпадающая с зафиксированной на видеозаписях в момент совершения преступления, а также иные вещественные доказательства. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным фактам", – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Сегодня, 10 сентября, в полиции также рассказали об уголовном деле по факту призывов "убивать детей с аутизмом".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
