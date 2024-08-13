Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неизвестные в Алматы сломали молодые деревья на сумму свыше миллиона тенге

Посадка деревьев, саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 03:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
13 августа на аллее возле озера Сайран алматинцы обнаружили 36 сломанных саженцев, сообщает Zakon.kz.

Как передает первый канал "Евразия", деревья были посажены в 2022 году. Сломанные деревья обнаружены именно на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер. В случае поимке вандалов им грозит штраф в размере 111 тыс. тенге. Помимо этого их обяжут посадить новые деревья.

Также в Алматы завершен средний ремонт и открыто движение на южной стороне проспекта Рыскулова. Ремонт проводился с 11 августа на участке от моста транспортной развязки Рыскулова – Кудерина до транспортной развязки Рыскулова – Бокейханова.

Читайте также

фонтан забил во время гидравлических испытаний в Караганде
Неожиданно забивший фонтан выше девятиэтажки принес разрушения карагандинцам
помощь спасателей в горах Алматы
16-летние алматинские подростки поднялись высоко в горы и не смогли спуститься
собаки нападают на скот в Мангистауской области
Одичавшие собаки наносят убытки крестьянским хозяйствам в Мангистауской области
Алия Абди
Алматы 2024 год Штрафы Экологические правонарушения Озера
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
Бокс могут убрать из программы Олимпиады-2028
продюсер
Баян Алагузова объяснила, почему назвала свою дочь Алисой
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
На Казахстан обрушится североатлантический циклон
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: