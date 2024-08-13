Неизвестные в Алматы сломали молодые деревья на сумму свыше миллиона тенге

13 августа на аллее возле озера Сайран алматинцы обнаружили 36 сломанных саженцев, сообщает Zakon.kz.

Как передает первый канал "Евразия", деревья были посажены в 2022 году. Сломанные деревья обнаружены именно на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер. В случае поимке вандалов им грозит штраф в размере 111 тыс. тенге. Помимо этого их обяжут посадить новые деревья.

Также в Алматы завершен средний ремонт и открыто движение на южной стороне проспекта Рыскулова. Ремонт проводился с 11 августа на участке от моста транспортной развязки Рыскулова – Кудерина до транспортной развязки Рыскулова – Бокейханова.