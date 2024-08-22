Беременная водитель стала участницей ДТП в Алматы
Так, по ул. Оспанова в северном направлении спускался автомобиль Toyota Camry, вслед за которым двигалась груженая ГАЗель. В ходе движения у ГАЗель отказали тормоза, в результате чего она столкнулась с автомобилем Toyota Camry, покренилась на левый бок и ударила движущийся навстречу автомобиль Volkswagen ID.4.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
После такого удара Volkswagen улетел в сторону вместе с Toyota Camry, который влетел в бетонный отбойник. От такой силы удара у Toyota Camry оторвало колеса. Следом в этот отбойник врезался и сам автомобиль ГАЗель.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадала пассажирка Toyota Camry, ее увезла карета скорой помощи. Позже, будучи беременной, водитель Volkswagen ID.4 самостоятельно обратилась к врачам.
Фото: Zakon.kz
Со слов водителя ГАЗель, у автомобиля перегрелись тормоза. Оказалось, что автомобиль был ранее переоборудован: механическую коробку заменили на автоматическую.
"Вот это лишило его возможности воспользоваться скоростями", – констатировал приехавший на место ДТП отец беременной женщины.
Фото: Zakon.kz
Ранее мы сообщали, что в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".