Беременная водитель стала участницей ДТП в Алматы

Вечером 22 августа по направлению улиц Оспанова – Тышканбаева произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Так, по ул. Оспанова в северном направлении спускался автомобиль Toyota Camry, вслед за которым двигалась груженая ГАЗель. В ходе движения у ГАЗель отказали тормоза, в результате чего она столкнулась с автомобилем Toyota Camry, покренилась на левый бок и ударила движущийся навстречу автомобиль Volkswagen ID.4.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

После такого удара Volkswagen улетел в сторону вместе с Toyota Camry, который влетел в бетонный отбойник. От такой силы удара у Toyota Camry оторвало колеса. Следом в этот отбойник врезался и сам автомобиль ГАЗель.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала пассажирка Toyota Camry, ее увезла карета скорой помощи. Позже, будучи беременной, водитель Volkswagen ID.4 самостоятельно обратилась к врачам.

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя ГАЗель, у автомобиля перегрелись тормоза. Оказалось, что автомобиль был ранее переоборудован: механическую коробку заменили на автоматическую.

"Вот это лишило его возможности воспользоваться скоростями", – констатировал приехавший на место ДТП отец беременной женщины.

Фото: Zakon.kz

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