Разборки влюбленных на проезжей части заинтересовали полицейских Семея

Фото: скриншот видео

26 августа двое молодых людей выясняли отношения на проезжей части в Семее. Пару привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

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