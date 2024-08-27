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Разборки влюбленных на проезжей части заинтересовали полицейских Семея

Разборки влюбленных на проезжей части заинтересовали полицейских Семея, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 19:35 Фото: скриншот видео
26 августа двое молодых людей выясняли отношения на проезжей части в Семее. Пару привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, действие разворачивалось на выезде с кольцевой левобережной части города Семея.

"Парень с девушкой, буквально сидя на проезжей части, решили выяснить отношения, несмотря на повышенный поток движения транспортных средств в вечернее время, чудом не попавшие под колеса пешеходы были вовремя замечены сотрудниками полиции. Парень уже привлечен к административной ответственности за нарушение правил движения пешеходами, девушка была доставлена в центр временной адаптации и детоксикации". Пресс-служба ДП Абайской области


Отметим, что ранее семейные разборки жителей Астаны попали на видео.

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Абайская область Семей 2024 год Полиция
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