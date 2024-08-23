Дожди, грозы и туманы: погода в Казахстане на 24 августа

В "Казгидромете" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в субботу, 24 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь. Лишь на западе ожидается погода без осадков.

"В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, северо-западе, востоке, в центре – град, шквал, на северо-западе страны – ночью и утром туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Днем в Атырауской и Абайской областях, а также на севере и востоке Улытауской области, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской области сохранится, а на юго-востоке Павлодарской области, на севере Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали о погоде с 24 по 26 августа 2024 года в городах республиканского значения.