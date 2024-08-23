Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два младенца погибли в Павлодаре во время кормления грудью

дети, младенцы, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 00:40 Фото: pixabay
Двое новорожденных погибли во время кормления грудью в Павлодаре за неделю. В обоих случаях матери уснули и придавили детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом Pavlodarnews.kz рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.

"Последний несчастный случай произошел 20 августа 2024 года. Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", – пояснила врач.

Она отметила, что в 2023 году из-за механической асфиксии погибли 13 детей в возрасте до 12 месяцев.

"В этом году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", – сказала педиатр.

По ее словам, чтобы избежать таких трагедий, матерям нужно практиковать раздельный сон с младенцами – покормили и уложили ребёнка в кроватку. При этом в детской кроватке не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребёнок может уткнуться носом и задохнуться.

Ранее стало известно, что в Костанайской областной детской больнице умер трехлетний ребенок, проглотивший игрушечные магнитики: у ребенка остановилось сердце на фоне шока.

Читайте также

сапборд
Мужчин на сапбордах унесло на восемь километров от берега озера Каспий
Андрей Дюсупов
Павлодар Павлодарская область 2024 год Врачи
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: