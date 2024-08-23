Два младенца погибли в Павлодаре во время кормления грудью

Двое новорожденных погибли во время кормления грудью в Павлодаре за неделю. В обоих случаях матери уснули и придавили детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом Pavlodarnews.kz рассказала педиатр Павлодарской областной детской больницы Жулдыз Шахитдинова.

"Последний несчастный случай произошел 20 августа 2024 года. Умер младенец в возрасте 28 дней. Мама во время кормления ночью заснула и придавила его грудью", – пояснила врач.

Она отметила, что в 2023 году из-за механической асфиксии погибли 13 детей в возрасте до 12 месяцев.

"В этом году уже четверо, и только за прошедшую неделю двое", – сказала педиатр.

По ее словам, чтобы избежать таких трагедий, матерям нужно практиковать раздельный сон с младенцами – покормили и уложили ребёнка в кроватку. При этом в детской кроватке не должно быть никаких лишних предметов: ни игрушек, ни балдахина, ни мягких бортиков, в которые ребёнок может уткнуться носом и задохнуться.

Ранее стало известно, что в Костанайской областной детской больнице умер трехлетний ребенок, проглотивший игрушечные магнитики: у ребенка остановилось сердце на фоне шока.