Обвал грунта в Павлодаре: два человека погибли

13 апреля в Павлодаре при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. В результате под завал попали пять человек, двое из них погибли, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Павлодара рассказали, что на пульт "112" поступило сообщение о происшествии в 14:23. Глубина обвала составила около шести метров. На место происшествия были направлены спасатели и пожарные.

"До прибытия подразделений одному человеку помогли выбраться работники предприятия. Прибывшие спасатели извлекли из-под грунта еще двоих пострадавших. Все они были осмотрены бригадой Центра медицины катастроф МЧС для оказания первичной помощи, после чего переданы бригадам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – поделились в ведомстве.

Фото: ДЧС Павлодара

Также в ДЧС отметили, что в результате происшествия спасателями из-под завалов извлечены тела двух человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ДЧС Павлодара

Ранее, в октябре 2025 года, сообщалось, что в городе Аксу Павлодарской области спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей во время проведения земляных работ.