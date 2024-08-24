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Четыре человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области

Авария , фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 13:51 Фото: pixabay
Трагедия произошла ночью 24 августа на трассе Казталовка – Уральск недалеко от поселка Жалпактал. Один из погибших – первый заместитель отдела полиции Казталовского района, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком с сеном, пишет "Уральская неделя".

По данным источника, на который ссылается издание, среди погибших – первый заместитель Казталовского отдела полиции, майор полиции Марлен Карабаев. Авария унесла и жизнь его жены, которая была с ним. У супругов осталось пятеро детей.

Сообщается также, что пассажиры авто являлись одноклассниками. В салоне находилась еще одна семейная пара. У них семеро детей.

Трагедию прокомментировали в полиции ЗКО:

"Установлено, что водитель автомашины "ГАЗ-3102", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной КАМАЗ. В результате ДТП четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетние".

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. В ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга. Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее в аварии, которая произошла 17 августа 2024 года в Жамбылской области, погибли шесть человек – в их числе двое полицейских. Один из них был не только известен своими заслугами перед законом, но и многодетным отцом.

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