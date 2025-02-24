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Происшествия

Жуткая авария произошла на трассе в ЗКО: погибли три человека

Жуткая авария произошла на трассе в ЗКО: погибли три человека , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:26 Фото очевидцев
Трагедия произошла 24 февраля на автодороге Казталовка – Жанибек, недалеко от поселка Онеге, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина Ford Focus лоб в лоб столкнулась с Chevrolet Cobalt.

"За мгновение до аварии водитель Ford Focus пытался обогнать фуру и выехал на полосу встречного движения. Жертвами ДТП стали оба водителя и один пассажир Chevrolet Cobalt. Погибшим было 22, 34 и 37 лет", – сообщили в региональном департаменте полиции.

Фото очевидцев

Еще четверых мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставили в больницу Жанибекского района ЗКО.

Фото очевидцев

Состояние остальных троих мужчин врачи оценивают как средней тяжести. Их поместили в отделение хирургии. Двоим пострадавшим по 21 году, одному 20 лет и одному 44 года.

Отметим, что уже третьи сутки в регионе – неблагоприятные погодные условия.

Фото очевидцев

Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП, которое произошло в Астане. Маршрутный автобус врезался в столб. 15 человек были госпитализированы.

Жесткое массовое ДТП произошло и в Алматы: пострадали два человека.

Алекса Новикова
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