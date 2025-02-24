Жуткая авария произошла на трассе в ЗКО: погибли три человека
Фото очевидцев
Трагедия произошла 24 февраля на автодороге Казталовка – Жанибек, недалеко от поселка Онеге, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомашина Ford Focus лоб в лоб столкнулась с Chevrolet Cobalt.
"За мгновение до аварии водитель Ford Focus пытался обогнать фуру и выехал на полосу встречного движения. Жертвами ДТП стали оба водителя и один пассажир Chevrolet Cobalt. Погибшим было 22, 34 и 37 лет", – сообщили в региональном департаменте полиции.
Фото очевидцев
Еще четверых мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставили в больницу Жанибекского района ЗКО.
Фото очевидцев
Состояние остальных троих мужчин врачи оценивают как средней тяжести. Их поместили в отделение хирургии. Двоим пострадавшим по 21 году, одному 20 лет и одному 44 года.
Отметим, что уже третьи сутки в регионе – неблагоприятные погодные условия.
Фото очевидцев
Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП, которое произошло в Астане. Маршрутный автобус врезался в столб. 15 человек были госпитализированы.
Жесткое массовое ДТП произошло и в Алматы: пострадали два человека.
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