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Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском

Полицейский погиб в ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 06:06 Фото: ДП Жамбылской области
В аварии, которая произошла 17 августа 2024 года в Жамбылской области, жертвами стали шесть человек – в их числе двое полицейских. Один из них был не только известен своими заслугами перед законом, но и многодетным отцом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области рассказали, что погибший полицейский Галым Арыстанбаев – отец 11 детей, восемь из которых приемные.

Жена Галыма Алия по профессии педагог, сейчас занимается воспитанием детей дома.

В многонациональной семье, где подрастают азербайджанка, татарка, китаянка, узбечка, русский и уйгур, все общаются на казахском языке.

Семья Арыстанбаевых, где растут пять сыновей и шесть дочерей, была победителем областного этапа конкурса "Мерейлі отбасы" и финалистом республиканского этапа.

Также Арыстанбаев стал участником проекта "100 новых лиц Казахстана".

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших в аварии, которая произошла 17 августа 2024 года в Жамбылской области.

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Жамбылская область ДТП 2024 год Полиция Казахский язык Семья Многодетные семьи
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