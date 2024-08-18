Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области рассказали, что погибший полицейский Галым Арыстанбаев – отец 11 детей, восемь из которых приемные.
Жена Галыма Алия по профессии педагог, сейчас занимается воспитанием детей дома.
В многонациональной семье, где подрастают азербайджанка, татарка, китаянка, узбечка, русский и уйгур, все общаются на казахском языке.
Семья Арыстанбаевых, где растут пять сыновей и шесть дочерей, была победителем областного этапа конкурса "Мерейлі отбасы" и финалистом республиканского этапа.
Также Арыстанбаев стал участником проекта "100 новых лиц Казахстана".
Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших в аварии, которая произошла 17 августа 2024 года в Жамбылской области.