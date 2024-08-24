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ДТП с переворотом произошло в Алматы на пересечении с улицей Брусиловского

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 17:50 Фото: скриншот kris__p__almaty
ДПТ с переворотом произошло 24 августа в 14 часов в Бостандыкском районе Алматы. Травмы получили два человека – водитель и пассажир, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса рассказали, что инцидент случился на пересечении улиц Малая Абая и Брусиловского:

"Водитель Hyundai следовал по улице Малая Абая в восточном направлении. На пересечении с улицей Брусиловского при наличии знака 2.4 "Уступи дорогу" он выехал с второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с автомобилем Jetour, который от удара опрокинулся на бок".

В результате ДТП пострадали водитель Jetour и его пассажир. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия, после чего они отправились домой. К расследованию факта аварии приступили сотрудники полиции Бостандыкского района.

Накануне правоохранители Актау устроили погоню за пьяным водителем, который совершил два ДТП. Правонарушителя преследовали более шести полицейских автомобилей. Погоня завершилась, когда водитель врезался в забор дома.

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