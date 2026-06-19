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Происшествия

В Алматы мужчина выбросился с 11 этажа

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы произошло самоубийство, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 19 июня 2026 года рассказали, что трагедия произошла в одном из жилых комплексов.

"37-летний мужчина выпрыгнул с 11 этажа, из окна собственной квартиры. Первым его обнаружил охранник жилого комплекса. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и попытался оказать первую помощь. На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Обстоятельства произошедшего и мотив выясняются.

15 июня в полиции Алматы рассказали о предотвращении суицида.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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