В Алматы мужчина выбросился с 11 этажа
Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы произошло самоубийство, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 19 июня 2026 года рассказали, что трагедия произошла в одном из жилых комплексов.
"37-летний мужчина выпрыгнул с 11 этажа, из окна собственной квартиры. Первым его обнаружил охранник жилого комплекса. Он незамедлительно вызвал экстренные службы и попытался оказать первую помощь. На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники полиции", – говорится в сообщении.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, не приходя в сознание.
Обстоятельства произошедшего и мотив выясняются.
15 июня в полиции Алматы рассказали о предотвращении суицида.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript