Поезд запустили на детской железной дороге в Абайской области
Фото: pixabay
23 августа на острове Бейбітшілік в тестовом режиме запустили подвижной состав на детской железной дороге, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба областного акимата, железная дорога уже прошла проверку и вагоны готовы к эксплуатации. В настоящее время работы находятся на стадии завершения, производится укладка перрона для удобства передвижения пассажиров.
По замыслу городских чиновников, детская железная дорога должна стать местом отдыха для жителей и гостей города.
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