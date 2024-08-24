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Поезд запустили на детской железной дороге в Абайской области

Железная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 08:40 Фото: pixabay
23 августа на острове Бейбітшілік в тестовом режиме запустили подвижной состав на детской железной дороге, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба областного акимата, железная дорога уже прошла проверку и вагоны готовы к эксплуатации. В настоящее время работы находятся на стадии завершения, производится укладка перрона для удобства передвижения пассажиров.

По замыслу городских чиновников, детская железная дорога должна стать местом отдыха для жителей и гостей города.

На днях школьник из города Семей стал призером международной олимпиады по информатике.

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