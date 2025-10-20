В результате массовой аварии в Семее пострадали два человека

В Семее улице Каржаубайулы произошла массовая авария, в результате которой два человека были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП области Абай, 60-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Tucson, не убедился в безопасности дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и столкнулся со стоящим впереди автомобилем Nissan Skyline, которым управляла 41-летняя женщина.





"В результате произошло цепное столкновение с транспортными средствами Toyota Camry, Hyundai Tucson, Volkswagen Golf и Kia Bongo. Водители автомобилей Hyundai Tucson и Nissan Skyline были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Остальные участники дорожного происшествия не пострадали, их транспортным средствам причинен материальный ущерб", – говорится в сообщении.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается степень полученных травм и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

