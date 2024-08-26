Гибель полицейского и его жены подтвердили в ДП ЗКО
Фото: ДП ЗКО
В Западно-Казахстанской области авария унесла жизни четырех человек. Один из них был майором полиции, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции региона.
"24 августа 2024 года в возрасте 42 лет скоропостижно скончался первый заместитель начальника Каратобинского районного отдела полиции майор полиции Карабаев Марлен Сахметович", – сказано в сообщении.
Отмечается, что трудовую деятельность он начал с рядового и дослужился до руководящей должности.
"Он с честью трудился в сфере внутренних дел, принимал активное участие в соблюдении закона и правопорядка, решении социальных проблем в обществе. Коллега погиб вместе с супругой в ДТП. Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших и оставшимся детям", – обратились в ДП.
Ранее сообщалось, что у погибших осталось пятеро детей.
Трагедия произошла ночью 24 августа на трассе Казталовка – Уральск недалеко от поселка Жалпактал. Автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком с сеном.
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