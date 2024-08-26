Гибель полицейского и его жены подтвердили в ДП ЗКО

Фото: ДП ЗКО

В Западно-Казахстанской области авария унесла жизни четырех человек. Один из них был майором полиции, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции региона. "24 августа 2024 года в возрасте 42 лет скоропостижно скончался первый заместитель начальника Каратобинского районного отдела полиции майор полиции Карабаев Марлен Сахметович", – сказано в сообщении. Отмечается, что трудовую деятельность он начал с рядового и дослужился до руководящей должности. "Он с честью трудился в сфере внутренних дел, принимал активное участие в соблюдении закона и правопорядка, решении социальных проблем в обществе. Коллега погиб вместе с супругой в ДТП. Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших и оставшимся детям", – обратились в ДП. Ранее сообщалось, что у погибших осталось пятеро детей. Трагедия произошла ночью 24 августа на трассе Казталовка – Уральск недалеко от поселка Жалпактал. Автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком с сеном.

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