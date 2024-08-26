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Законодательство РК

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на трассе в Актюбинской области

Знак аварийной остановки , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 20:44 Фото: Zakon.kz
Пассажирский автобус и грузовик 26 августа столкнулись на автодороге в Актюбинской области. Об этом сообщили Zakon.kz в областном департаменте полиции.

По информации ведомства, в результате ДТП водитель автобуса и пассажирка доставлены в медицинское учреждение города Актобе.

Департамент полиции призывал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД РК.

Ранее сообщалось о другом происшествии. ДТП с переворотом произошло в Алматы на пересечении с улицей Брусиловского. 

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