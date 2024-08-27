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Убивают людей, вымогают, избивают: полиция прокомментировала инциденты на одном из рынков Алматы

Департамент полиции Алматы, ДП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 13:51 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространят видеоролики, на которых запечатлено рукоприкладство к женщине, мертвый мужчина и стрельба. В описании к ним указано, что все это происходило на территории одного из крупных торговых домов Алматы, сообщает Zakon.kz.

В описании к роликам указано, что якобы на территории ТД создана преступная группировка, которая вымогает деньги с арендаторов, избивает людей, отбирает сотовые телефоны.

Редакция обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматы. Там сообщили, что все видео были тщательно проанализированы.

"Она (видеоподборка. – Прим. ред.) содержит несколько происшествий, имевших место в разных районах города в течение прошлого и текущего года", – пояснили в полиции.

Относительно видео с мертвым мужчиной в ДП рассказали:

"По делу об убийстве, совершенном на почве неприязненных отношений, был задержан мужчина по фамилии М., ранее работавший охранником торгового дома. В настоящее время он находится под стражей в следственном изоляторе (февраль 2024 года)".

На другом видео "зафиксирован конфликт между охраной торгового дома (в том числе тем М.) и водителем грузовика, который якобы заехал на территорию без разрешения".

"В ходе конфликта охранник ударил водителя по лицу. По данному факту также проводится проверка. Следует отметить, что никто по данному инциденту не обращался в полицию (август 2023 года)", – объяснили в ДП.

Относительно видео со стрельбой в ДП сообщили:

"На видео видно, как охранник торгового дома М. стреляет в сторону группы людей, пришедших к администрации для обсуждения вопроса. В результате один из мужчин был ранен. Несмотря на это, в полицию также не поступало заявлений или обращений по данному инциденту. В настоящее время проводится проверка этого случая оперативными подразделениями ДП (предварительно, июль 2023 года)".

Что касается ролика, на котором запечатлено рукоприкладство:

"По делу о скандале между арендатором и охранником торгового дома М., в результате которого арендатор получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело. Охранник задержан и доставлен в полицию для проведения следственных действий. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза (август 2024 года)", – резюмировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее в полиции Алматы комментировали информацию о якобы маньяке, появившимся в городе.

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