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Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы

Скандал разгорелся на одном из рынков Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы вокруг одного из крупнейших рынков разгорелся скандал. В строительном торговом центре собрались десятки предпринимателей и продавцов. Они возмущены очередным повышением арендной платы за торговые точки почти в два раза, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Almaty.tv,  владельцы торговых точек говорят, что на рынке "Бакорда" очень мало посетителей, из-за чего они еле сводят концы с концами. Весь доход уходит на арендную плату и закуп товара.

Со следующего месяца цена аренды за один квадратный метр вырастет с 2200 до 4000 тенге. Против такого решения и выступают предприниматели, в их числе Меруерт Бурабаева. Она несколько лет занимается продажей натяжных потолков. Для развития своего дела женщина выкупила бутик и еще платит ежемесячную аренду, которая теперь вырастет до 164 тысяч тенге.


"Нам необоснованно повышают арендную плату, в два раза, это – первое. Второе, в торговом центре никогда не производятся ремонтные работы, центр не соответствует пожарной безопасности, не соответствует требованиям СЭС, здесь постоянные потопы, в прошлый раз затопило столовую", – рассказала предприниматель Меруерт Бурабаева.

Как отметила другая предпринимательница Наталья Рагуленко, до ноября месяца в среднем выручка могла быть до 300 тысяч в день. А сейчас самый хороший день – 90 тысяч, средний – 40 тысяч.

"Это, конечно, торговля ни о чем. Мы уже не задумываемся о каких-то своих приоритетах, потому что все будет уходить на аренду".  Меруерт Бурабаева

Выживает большая часть бутиков за счет социальных сетей, где им приходится активно рекламировать свой продукт. Но даже с онлайн-продажами повышенную аренду не осилить, сокрушаются арендаторы.

"К ним будут ходить клиенты, если они будут всегда на рабочих местах. Вы не платите вовремя аренду, используете бутики, как склады, продаете все по интернету. Я вам говорила, что аренда будет ежегодно расти", – сказала  представитель администрации рынка.

Арендаторы готовят коллективное обращение в Агентство по финмониторингу.

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