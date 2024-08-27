Девочка заживо сгорела в автомобиле во дворе дома в Актюбинской области

27 августа в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области 10-летняя девочка заживо сгорела в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ произошло во дворе. Трагедию подтвердили записи камер видеонаблюдения с соседнего дома.

"В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", – рассказали в полиции.

По факту гибели ребенка начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области.