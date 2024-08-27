Девочка заживо сгорела в автомобиле во дворе дома в Актюбинской области
Фото: pixabay
27 августа в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области 10-летняя девочка заживо сгорела в автомобиле, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город", самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ произошло во дворе. Трагедию подтвердили записи камер видеонаблюдения с соседнего дома.
"В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", – рассказали в полиции.
По факту гибели ребенка начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области.
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