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Девочка заживо сгорела в автомобиле во дворе дома в Актюбинской области

девочка заживо сгорела в автомобиле во дворе дома в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 21:45 Фото: pixabay
27 августа в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области 10-летняя девочка заживо сгорела в автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ произошло во дворе. Трагедию подтвердили записи камер видеонаблюдения с соседнего дома.

"В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", – рассказали в полиции.

По факту гибели ребенка начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и трое детей погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области.

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