Сгорела заживо в машине: известны подробности гибели девочки в Актюбинской области
Как рассказали 28 августа 2024 года в акимате сельского округа, мама погибшей девочки работает учителем в школе, папа – на местном месторождении, семья благополучная.
Как пишет "Диапазон", в семье было трое детей. Старший недавно женился, второй сын – школьник, а 10-летняя девочка из-за болезни училась на дому.
В тот день родители приехали из Хромтау, поставили машину во дворе и зашли домой. Девочка вышла на улицу поиграть. Через какое-то время соседи сообщили, что машина загорелась. До приезда пожарных ее тушили своими силами.
Когда авто потушили, внутри нашли тело ребенка. Только тогда стало понятно, что девочка не ушла играть, а сидела в машине.
Трагедия случилась 27 августа в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области. Во дворе частного дома самопроизвольно загорелась машина ВАЗ. Находившаяся внутри 10-летняя девочка погибла.