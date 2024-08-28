Сгорела заживо в машине: известны подробности гибели девочки в Актюбинской области

Стали известны подробности гибели ребенка в сгоревшей машине в селе Дон Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 28 августа 2024 года в акимате сельского округа, мама погибшей девочки работает учителем в школе, папа – на местном месторождении, семья благополучная.

Как пишет "Диапазон", в семье было трое детей. Старший недавно женился, второй сын – школьник, а 10-летняя девочка из-за болезни училась на дому.

В тот день родители приехали из Хромтау, поставили машину во дворе и зашли домой. Девочка вышла на улицу поиграть. Через какое-то время соседи сообщили, что машина загорелась. До приезда пожарных ее тушили своими силами.

Когда авто потушили, внутри нашли тело ребенка. Только тогда стало понятно, что девочка не ушла играть, а сидела в машине.

Трагедия случилась 27 августа в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области. Во дворе частного дома самопроизвольно загорелась машина ВАЗ. Находившаяся внутри 10-летняя девочка погибла.