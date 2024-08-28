В Усть-Каменогорске из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

28 августа при пожаре из 10-этажного дома спасатели ВКО экстренно эвакуировали жильцов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, пожар случился на третьем этаже многоэтажного дома. Прибывшие пожарные с помощью специальных спасательных капюшонов эвакуировали из зоны задымления 35 жителей, среди которых семеро несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Горящая мебель и домашние вещи были потушены на площади 25 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

А 26 августа в Усть-Каменогорске по улице Полевая произошло возгорание частного жилого дома и блока хозяйственных построек. Сотрудники МЧС вынесли из огня три газовых баллона