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Взрыв в частном доме предотвратили пожарные в Усть-Каменогорске

Пожар , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 18:43 Фото: МЧС РК
26 августа в Усть-Каменогорске по улице Полевая произошло возгорание частного жилого дома и блока хозяйственных построек. Сотрудники МЧС вынесли из огня три газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем дома три газовых баллона объемом 50 литров, проинформировали в МЧС.

Пожар , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 18:43

Фото: МЧС РК

Тем самым сотрудникам удалось предотвратить взрыв.

Пожар ликвидирован на площади 128 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Ранее тревожные новости поступили из Алматы – 26 августа 2024 года произошел крупный пожар в Наурызбайском районе.

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