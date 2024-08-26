Взрыв в частном доме предотвратили пожарные в Усть-Каменогорске
Фото: МЧС РК
26 августа в Усть-Каменогорске по улице Полевая произошло возгорание частного жилого дома и блока хозяйственных построек. Сотрудники МЧС вынесли из огня три газовых баллона, сообщает Zakon.kz.
В ходе разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем дома три газовых баллона объемом 50 литров, проинформировали в МЧС.
Фото: МЧС РК
Тем самым сотрудникам удалось предотвратить взрыв.
Пожар ликвидирован на площади 128 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
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