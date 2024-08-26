Взрыв в частном доме предотвратили пожарные в Усть-Каменогорске

26 августа в Усть-Каменогорске по улице Полевая произошло возгорание частного жилого дома и блока хозяйственных построек. Сотрудники МЧС вынесли из огня три газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем дома три газовых баллона объемом 50 литров, проинформировали в МЧС.

Фото: МЧС РК

Тем самым сотрудникам удалось предотвратить взрыв. Пожар ликвидирован на площади 128 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Ранее тревожные новости поступили из Алматы – 26 августа 2024 года произошел крупный пожар в Наурызбайском районе.