10 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 10 человек, еще одного спасли с помощью автолестницы, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Серикбаева. Прибывшие подразделения МЧС эвакуировали по лестничному маршу 10 человек. Еще одного человека спасли из квартиры с помощью автолестницы.

Пожар ликвидировали на небольшой площади. Мужчину 1975 года рождения осмотрели врачи Центра медицины катастроф МЧС, после чего его доставили в медицинское учреждение.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее смертельный пожар произошел в частном жилом доме в селе Бактыбай области Жетысу.