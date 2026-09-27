10 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 10 человек, еще одного спасли с помощью автолестницы, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Серикбаева. Прибывшие подразделения МЧС эвакуировали по лестничному маршу 10 человек. Еще одного человека спасли из квартиры с помощью автолестницы.
Пожар ликвидировали на небольшой площади. Мужчину 1975 года рождения осмотрели врачи Центра медицины катастроф МЧС, после чего его доставили в медицинское учреждение.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее смертельный пожар произошел в частном жилом доме в селе Бактыбай области Жетысу.
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