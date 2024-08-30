Крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 августа в микрорайоне Коктем в Атырау в частном подворье на открытой территории произошло загорание сухой травы, кустарников и деревьев, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: