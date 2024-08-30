Крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 августа в микрорайоне Коктем в Атырау в частном подворье на открытой территории произошло загорание сухой травы, кустарников и деревьев, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар потушили на площади 120 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает о запрете складирования и сжигания мусорных отходов!" – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше.
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