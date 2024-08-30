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Крупный пожар разгорелся в атырауском частном подворье

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 19:57 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 августа в микрорайоне Коктем в Атырау в частном подворье на открытой территории произошло загорание сухой травы, кустарников и деревьев, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар потушили на площади 120 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. МЧС напоминает о запрете складирования и сжигания мусорных отходов!" – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше.

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