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Огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 22:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
29 августа в городе Балхаше на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв. м. Из горящей квартиры спасен пожилой мужчина, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС был спасен хозяин дома – мужчина 1955 года рождения – и передан в службу скорой помощи. Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области во дворе частного дома самопроизвольно загорелась машина ВАЗ. Находившаяся внутри 10-летняя девочка погибла. Позже стали известны подробности трагедии.

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