Огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше

Фото: пресс-служба МЧС РК

29 августа в городе Балхаше на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв. м. Из горящей квартиры спасен пожилой мужчина, сообщает Zakon.kz.

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